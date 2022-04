Las Patas Arriba Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Las Patas Arriba Casa Consolat, 15 avril 2022, Marseille. Las Patas Arriba

Casa Consolat, le vendredi 15 avril à 19:00

Vendredi 15 avril à 20h30 CONCERT de… LAS PATAS ARRIBA ! Las Patas Arriba c’est du Lando peruano, Zamba Criolla, Son Cubano, Cumbia Colombiana, Boléro y Chacareras… A bailar ! Viens danser ! [https://www.facebook.com/events/999605954242381/?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/999605954242381/?ref=newsfeed) Apéro dès 19h00 Restauration sur place Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée à partir de 5€ Restauration sur place dès 19h30 JAUGE A 50 PERSONNES !

A partir de 5€

♫♫♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Casa Consolat Adresse 1 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Casa Consolat Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Casa Consolat Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Las Patas Arriba Casa Consolat 2022-04-15 was last modified: by Las Patas Arriba Casa Consolat Casa Consolat 15 avril 2022 Casa Consolat Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône