centre hospitalier Pau Pyrénées,Pau (64) Las Menestrejadas – Edicion de primtemps centre hospitalier Pau Pyrénées,Pau (64)

Las Menestrejadas – Edicion de primtemps centre hospitalier Pau Pyrénées,Pau (64), 24 mars 2021-24 mars 2021, . Las Menestrejadas – Edicion de primtemps

centre hospitalier Pau Pyrénées, Pau (64), le mercredi 24 mars à 20:00

Menestrèrs Gascons organise la première édition des Menestrejadas, un rendez-vous en ligne trimestriel autour des danses, des musiques et deschants traditionnels. Tous les secteurs d’activité de l’association ontparticipé pour vous offrir cette demi-heure de plongée dans la culturegasconne. Au programme :– Des interventions musicales de Brigada Menestrèrs, Gahem la lua,Licotissa et Papar’òc– Découverte de morceaux de musique, de points de culture, de mouvementsde danse– Blind-test et défis au public– Actualités de l’association et portraits Rendez-vous sur notre [page Facebook](https://www.facebook.com/MenestrersGascons) ou notre [chaîne Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCLmQCWWbpCQMDku6-NnNW3Q) le mercredi24 mars à 20h ! *source : événement [Las Menestrejadas – Edicion de primtemps](https://agendatrad.org/e/33156) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec Brigada Menestrèrs, Gahem la lua, Licotissa et Papar’òc centre hospitalier Pau Pyrénées,Pau (64) centre hospitalier Pau Pyrénées, 64000 Pau, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T20:00:00 2021-03-24T00:00:00

Détails Autres Lieu centre hospitalier Pau Pyrénées,Pau (64) Adresse centre hospitalier Pau Pyrénées, 64000 Pau, France