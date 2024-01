Las Lloronas Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 28 février 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Après avoir sillonné l’Europe, le trio bruxellois revient dans la capitale belge avec des chansons plein leurs bagages. Leur plume a mûri – poétique, tranchante mais toujours juste, elle se positionne fermement dans une société en constante mutation.

Les harmonies vocales, qui ont fait leur renommée, sont encore bien présentes et nous invitent à baisser notre garde, à laisser couler nos larmes – de joie, de chagrin, de soulagement.

Avec ce nouvel album, Las Lloronas nous emmènent une nouvelle fois dans un monde où l’on ne doit pas s’excuser d’être exactement qui on est.

Sura Solomon (BE/USA), Amber in ‘t Veld (ES/NL) et Marieke Werner (DE) ont commencé dans la rue, rassemblées autour de leur passion pour la sociologie, l’activisme et l’art. Leur premier album “Soaked”, porté par leur poésie féministe intime et multilingue, a touché en plein coeur des milliers de personnes.

Les voici de retour avec “Out of the Blue”, un deuxième album plus engagé, plus audacieux et extrêmement touchant.

Amber in ‘t Veld : chant, guitare (ES/NL)

Sura Solomon : chant, accordéon, ukulélé (BE/USA)

Marieke Werner : clarinette, chant (DE)

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/las-lloronas https://www.facebook.com/laslloronasmusic https://www.facebook.com/laslloronasmusic https://www.billetweb.fr/las-lloronas2

Las Lloronas