Las Lloronas Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Las Lloronas Le 360 Paris Music Factory, 14 février 2022, Paris. Las Lloronas

Le 360 Paris Music Factory, le lundi 14 février à 20:30

FOLK Elles ont commencé comme musiciennes de rue, mais 3 ans plus tard, le trio bruxellois Las Lloronas est devenu l’un des secrets musicaux les mieux gardés de la capitale. Avec leur mélange atypique de mélodies acoustiques et de slam, ces trois femmes séduisent sans effort amis et ennemis. Leur premier album « Soaked » en est la preuve. Elles nous plongent dans des textes intimes, imprégnés de belles harmonies et de mélodies mélancoliques. Au cours de leurs représentations, les Lloronas exposent leur âme dans des moments de forte vulnérabilité, oscillant entre lamentation, rêverie et cri de guerre. DISTRIBUTION IN’T VELD Amber · Chant, Guitare SOLOMON Sura · Chant, Accordéon, Ukulele WERNER Marieke · Chant, Clarinette

Sur réservation ou sur place

Las Lloronas – Festival Au Fil des Voix Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T20:30:00 2022-02-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Las Lloronas Le 360 Paris Music Factory 2022-02-14 was last modified: by Las Lloronas Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 14 février 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris