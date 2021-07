Las hermanas Caronni péniche spectacle, 5 mars 2022-5 mars 2022, Rennes.

Las hermanas Caronni

péniche spectacle, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Laura et Gianna Caronni sont deux sœurs jumelles nées sous le signe du tango, ascendant candombé, milonga et musique classique. L’une joue du violoncelle, l’autre de la clarinette, et leurs voix s’accordent en parfaite harmonie. On y retrouve bien sûr l’influence des musiques d’Argentine, à la croisée des musiques savantes et des chansons populaires. Mais on y découvre aussi des compositions personnelles aux volutes suaves, profondes et complices, qui révèlent comme un espace d’équilibre hors du temps, une atmosphère onirique entre deux réalités… Des Musiques du Monde qui se mêlent au jazz et aux influences de Ravel, Mozart, Bach ou Piazzolla, pour un joyeux « classidoscope » voyageur. Entre la beauté grave de la clarinette basse de Gianna Caronni et le violoncelle caméléon de Laura Caronni, les compositions, souvent inspirées de pièces classiques ou contemporaines, vous emmènent vers de nouveaux territoires, même si l’âme de la milonga rôde encore entre les notes. Un voyage en suspension, à fleur de peau pour un univers musical raffiné et délicat …

Payants (12.5€ – 14€)

Couleur Tango – Argentine

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T21:00:00