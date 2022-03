Las Hermanas Caronni à Paris (75) Studio de l’Ermitage, 3 mars 2022, Paris.

Las Hermanas Caronni à Paris (75)

Studio de l’Ermitage, le jeudi 3 mars à 21:00

Un concert anniversaire pour fêter les dix ans de la sortie du premier album de Las Hermanas Caronni. “Nous vous convions à célébrer les débuts de notre aventure créative et voyageuse. Au programme : l’intégralité de « _**Bagüala de la siesta**_ » ainsi que quelques titres choisis de nos trois albums ultérieurs. » Gianna y Laura Caronni Le disque “Bagüala de la siesta” sortait en 2011 et il connaitra un grand succès grâce à la chronique de l’album par Didier Varrod sur France Inter le 26 septembre : juste après sa diffusion, une avalanche de mails et de commentaires a porté ce disque sorti dans l’anonymat vers une autre vie. Ces trois minutes de radio ouvriront les portes des salles de concert et des festivals au duo, et il n’est pas rare, dix ans plus tard, que des spectateurs évoquent encore le souvenir enchanté de cette chronique musicale dont voici un extrait : « Découvrons une histoire de famille avec le premier album des sœurs jumelles Gianna et Laura Caronni, alias « Las Hermanas Caronni » nées sous le signe du tango et de la musique classique. (…) Dans la pile impressionnante des disques qui arrivent chaque jour, tout à coup un petit miracle. » Gianna Caronni – Clarinettes, percussions et chant Laura Caronni – Violoncelle et chant – * Un spectacle annoncé dans l’**Agenda des membres du Collectif MDM IdF** –

PLEIN 20€ / PREVENTE 18€

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'ermitage – 75020 PARIS Paris



