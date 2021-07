Las Famatinas – Cesar Stroscio (bandonéon, Argentine)- Festival Les Printemps du monde Correns, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Correns.

Correns, le vendredi 23 juillet à 19:00

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net)e Las Famatinas, deux femmes chanteuses et instrumentistes qui nous invitent au voyage dans les rythmes et la poésie d’Argentine. Ce duo fut créé en 2015 par Nicolas « Colacho » Brizuela (nominé aux Latin Grammy Awards « le » guitariste de Mercedes Sosa, l’immense chanteuse du peuple argentin. À ce titre, elles sont des héritières de sa pensée musicale. Elles interprètent ses grands succès ainsi que des thèmes moins connus de la musique argentine. Rendez-vous avec la force et la beauté d’une musique qui émane de la terre. César Stroscio Bandonéon – Argentine Depuis plusieurs décennies et la naissance du fabuleux Cuarteto Cedron, son bandonéon respire les mélodies de son Argentine natale. Avec lui l’on comprit que le tango avait peu à voir avec la bimbeloterie du bal musette. Et que dans l’autre hémisphère, de précieux compositeurs (de Troïlo à Piazzola) avait écrit des oeuvres maîtresses sans rien lui faire perdre au genre ses passions exacerbées, sa sensualité ardente, son penchant inné pour la tragédie. César Stroscio (complice de Paco Ibanez, Georges Moustaki, Quilapayun ou Angélique Ionatos, etc.) pour ce récital unique proposera un bouquet de ses dernières créations (tangos, milongas, candombes, valses) outre quelques-uns de ses « tangos à Corto Maltese ». Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

20€ /soirée

Vendredi 23 juillet 20:30 ➔ Las Famatinas – Musique d’Argentine 22:00 ➔ César Stroscio – Bandonéon – Argentine

