Las Cases, enfant du Lauragais Centre national et musée Jean-Jaurès Castres, jeudi 16 novembre 2017.

Las Cases, enfant du Lauragais Qui fut le comte Emmanuel de Las Cases ? Jeudi 16 novembre 2017, 18h30 Centre national et musée Jean-Jaurès Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2017-11-16T18:30:00+01:00 – 2017-11-16T20:00:00+01:00

Fin : 2017-11-16T18:30:00+01:00 – 2017-11-16T20:00:00+01:00

Las Cases, enfant du Lauragais

par Jean-Pierre Gaubert, Commissaire de l’exposition Emmanuel de Las Cases, le mémorialiste de Napoléon

Journaliste honoraire de La Dépêche du Midi,

auteur de Las Cases, l’abeille de Napoléon (Ed. Loubatières 2003)

Las Cases, enfant du Lauragais

Qui fut le comte Emmanuel de Las Cases ?

Un sentimental devenu « fou de l’Empereur » ? Un opportuniste ayant voulu suivre Napoléon en exil pour trouver matière à son best-seller : le Mémorial de Sainte Hélène ?

Entre ces deux pôles, l’homme de la fidélité, sensible aux émois du coeur et de l’esprit, et l’historiographe d’un des parcours les plus tumultueux de notre histoire nationale et européenne, se trouve un homme de chez nous, dont Jean-Pierre Gaubert, son biographe, s’attachera aux contours du portrait, et plus précisément à définir en quoi notre région lauragaise est en droit de le revendiquer comme représentatif de ses enfants.

Le comte Emmanuel de Las Cases

Dessin : Delorme

Gravure : Müller

1824

Coll. Bibliothèque Thiers

Centre national et musée Jean-Jaurès 2 place Pelisson, 81100 CASTRES Castres 81100 Tarn Occitanie

Conférence