Cet évènement est passé Visite guidée de la station de traitement des eaux usées du bassin de Tarascon sur Ariège Las bernieros Arignac Catégories d’Évènement: Ariège

Arignac Visite guidée de la station de traitement des eaux usées du bassin de Tarascon sur Ariège Las bernieros Arignac, 16 septembre 2023, Arignac. Visite guidée de la station de traitement des eaux usées du bassin de Tarascon sur Ariège Samedi 16 septembre, 09h00 Las bernieros Gratuit. Entrée libre. La visite guidée par des professionels vous permettra de suivre les différentes étapes de traitement des eaux usées de la station de traitement des eaux usées du bassin de Tarascon (commune d’Arignac). Vous suivrez le circuit de traitement de l’eau avant le rejet dans le milieu naturel (rivière Ariège). Las bernieros 09400 Arignac Arignac 09400 Ariège Occitanie La station de traitement des eaux usées du bassin de Tarascon-sur-Ariège, située dans la commune d’Arignac, a une capacité de traitement de 12 200 équivalents-habitants (EH). Elle reçoit les effluents de plusieurs communes environnantes de Tarascon-sur-Ariège. Le processus de traitement repose sur une filière biologique complète, comprenant une zone de contact, une zone d’aérobie, un bassin d’aération, un dégazeur et un clarificateur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©SMDEA Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Arignac Autres Lieu Las bernieros Adresse 09400 Arignac Ville Arignac Departement Ariège Lieu Ville Las bernieros Arignac latitude longitude 42.858057;1.597753

Las bernieros Arignac Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arignac/