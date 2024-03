Larzac Gravel Experience Sainte-Eulalie-de-Cernon, samedi 2 novembre 2024.

Larzac Gravel Experience Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Partez à la découverte du Larzac, ses paysages, son histoire, ses monuments, sa gastronomie en enfourchant votre Gravel pour une expérience inoubliable.

Plusieurs parcours en 8 seront proposés.

Le parcours bleu , de 115 km, présente un dénivelé positif de 1600m pour 51% de gravier, est destiné au plus grand nombre.

Le parcours vert , calqué sur le parcours bleu , mais avec quelques coupes. Il comporte plus de goudron pour rattraper les plus avancés.

Pour qui?

Sur les Gravels expériences, tu viens comme tu roules en Gravel bien sûr, mais aussi en VTT, en Cyclo-cross dépoussiéré, en VAE (il faudra gérer la batterie), en tandem, en Vélib’…

Des ravitaillement locaux

Fouace, tripoux, bière, fromage, charcuterie, etc.. que des bons produits pour prendre le temps de s’arrêter 5 min pour apprécier les gourmandises Aveyronnaises et parler avec le producteur

Ouverture des inscription à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02

fin : 2024-11-02

Au départ du vélorail du Larzac

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

L’événement Larzac Gravel Experience Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2024-03-04 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES