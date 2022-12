LARZAC ! Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Oise Crèvecœur-le-Grand 6 6 Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que des hommes et des femmes ont été capables de faire, ensemble. Seul en scène, Philippe Durand sait restituer la polyphonie des voix de celles et ceux qui ne se laissent pas faire, comme ici sur le Larzac, où les paysans ont su résister. Une aventure sociale racontée par Philippe Durand Organisé par la ville de Crèvecoeur-le-Grand et le Théâtre du Beauvaisis Réservation auprès de la mairie au 03 44 46 87 11 ou bibliothèque 03 44 13 30 02 Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que des hommes et des femmes ont été capables de faire, ensemble. Seul en scène, Philippe Durand sait restituer la polyphonie des voix de celles et ceux qui ne se laissent pas faire, comme ici sur le Larzac, où les paysans ont su résister. Une aventure sociale racontée par Philippe Durand Organisé par la ville de Crèvecoeur-le-Grand et le Théâtre du Beauvaisis Réservation auprès de la mairie au 03 44 46 87 11 ou bibliothèque 03 44 13 30 02 Crèvecœur-le-Grand

