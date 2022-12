Larzac! – Cie 13:36 Méru, 9 janvier 2023, Méru Méru.

Larzac! – Cie 13:36

31 rue Voltaire Méru Oise

2023-01-09 20:00:00 – 2023-01-09 21:00:00

Méru

Oise

Méru

6 6 Théâtre du Thelle

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise avec le Théâtre du Beauvaisis – scène nationale

Un mélange d’intimités et de réflexions…

Larzac ! ne parle pas de la célèbre lutte des années 70, mais s’intéresse à ce qui se passe aujourd’hui sur le plateau du Larzac.

Philippe Durand a rencontré une quarantaine de personnes dont les mots vont donner vie à la belle et durable aventure des habitants du Larzac et celle de l’outil de gestion collective des terres agricoles auquel ils participent : la SCTL (Société Civile des Terres du Larzac).

Seul en scène, il nous raconte cette aventure sociale en restituant leurs propos, une langue qui, par son rythme, ses accidents, ses inflexions, ses répétitions, possède une indéniable puissance poétique et une musicalité.

Théâtre du Thelle

billetterie@ville-meru.fr +33 3 44 52 35 00 http://www.ville-meru.fr/

Méru

