Spectacle « L’Albatros » – Cie Safar L’Arvorik Lesneven, 15 novembre 2023, Lesneven.

Spectacle « L’Albatros » – Cie Safar Mercredi 15 novembre, 15h00 L’Arvorik Plein tarif : 6€ / Formule 1 enfant + 1 adulte = 10€ / ALSH = 3€

An Albatroz chante l’histoire d’un homme qui a décidé de poursuivre son rêve le plus fou : sauver les marins piégés par les tempêtes grâce à la voie des airs. Pour cela, Jean-Marie Le Bris, capitaine de marine au XIXe siècle à Douarnenez, a une idée incroyable : observer l’albatros et construire un avion calqué sur le vol de cet oiseau planeur. Après quelques tentatives ratées, ce héros cabossé arrive à ses fins puisqu’il est considéré aujourd’hui comme le premier aviateur à avoir réussi à planer sur plusieurs centaines de mètres en étant dans l’avion !

Lukaz Nedeleg, conteur et slameur de talent, et Youen Bodros, accordéoniste et compositeur reconnu de la scène bretonne, déploient un univers plein d’énergie, vif comme le vent, entre le français et une belle langue bretonne, où la musique rencontre la parole et le corps avec une fluidité désarmante pour redonner vie à toute une histoire locale. La création lumière participe à la magie du spectacle en nous plongeant scène par scène dans l’épopée burlesque d’une personnalité haute en couleurs qui vogue entre le rêve et la réalité.

Durée : 50mn

L'Arvorik rue du rétalaire, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

Spectacle bilingue