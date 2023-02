Spectacle “War hent Youenn Gwernig” – Strollad Ar Vro Bagan L’Arvorik, 7 avril 2023, Lesneven.

Spectacle “War hent Youenn Gwernig” – Strollad Ar Vro Bagan Vendredi 7 avril, 20h30 L’Arvorik

Tarif plein : 15€ (sur place); 12€ (résa) / Tarif réduit : 10€ (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

Spectacle mêlant chants, musique, théâtre et vidéo sur la vie de l’écrivain, chanteur, ébéniste Youenn Gwernig.

L’Arvorik rue du rétalaire, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne

Écrit et mis en scène par Goulc’han Kervella

Musique : Tangi Le Gall-Carré (accordéon), Erwan Moal (guitare)

Chant : Tangi Merien, Typhaine Corre, Erwan Billant

L’ébéniste et sculpteur, musicien et chanteur, Youenn Gwernig émigre aux États-Unis en 1957, où il fait la connaissance de Jack Kerouac. De retour en Bretagne en 1969, il participe par le chant et l’écriture aux luttes sociales et culturelles. Son oeuvres (breton, français, anglais) et son existence, pétries de valeurs humanistes et universelles, illustrent bien cette identité bretonne ouverte au monde.

Cette pièce se passe dans le décor d’un studio de TV où le public a été convié à l’enregistrement en direct d’une émission consacrée à la vie et à l’œuvre du grand Youenn.



Strollad Ar Vro Bagan