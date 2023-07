Jeu de piste sur les animaux Laruscade, 3 août 2023, Laruscade.

Laruscade,Gironde

Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence d’oiseaux, répondre à des quizz … Un jeu de piste sur le sentier de randonnée sera l’occasion de découvrir la nature environnante d’une manière ludique en famille..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:30:00. .

Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tracking footprints, clues, looking for nests or the presence of birds, answering quizzes … A treasure hunt on the hiking trail will be an opportunity to discover the surrounding nature in a fun way with the family.

Rastrear huellas y pistas, buscar nidos o pájaros, responder a cuestionarios… una búsqueda del tesoro en la ruta de senderismo será una forma divertida de que toda la familia descubra los alrededores.

Spuren und Hinweise verfolgen, nach Nestern oder der Anwesenheit von Vögeln suchen, Quizfragen beantworten … Eine Schnitzeljagd auf dem Wanderweg bietet die Gelegenheit, die umliegende Natur auf spielerische Weise mit der ganzen Familie zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Latitude Nord Gironde