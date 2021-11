Confolens Ferme Saint-Michel à Confolens Charente, Confolens LARURAL • Répétition Ouverte Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Catégories d’évènement: Charente

Ferme Saint-Michel à Confolens, le jeudi 25 novembre à 20:30

En résidence du 22 au 25 novembre, LaruraL vous accueille jeudi 25 novembre à la Ferme Saint Michel à 20h30 ! Avec sa musique éclectique alliant une voix hip-hop dont l’humeur espiègle s’engage contre la morosité, LaruaL va vous plonger dans une ambiance festive. Une alliance de mélodies percutantes et de textes savamment écrits. Jeudi 25 novembre 2021 20h30 Ferme Saint-Michel, Confolens Participation libre Pass Sanitaire obligatoire

