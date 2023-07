Fêtes de Laruns Laruns, 16 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

19h place : Bal ossalois

21h fronton : Pelote basque à grand chistera

21h halle : Bal rétro avec l’orchestre Quartet Chic

24h place : Reprise bal ossalois

Fête foraine.

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm square: Ossalois ball

9pm fronton: Pelote basque à grand chistera

9pm hall: Retro ball with the Quartet Chic orchestra

24h place : Ossalois ball again

Fairground

19h plaza: pelota ossalois

21h frontón: pelota vasca con gran chistera

21h sala: Baile retro con la orquesta Quartet Chic

24h plaza : Pelota Ossalois de nuevo

Parque de atracciones

19 Uhr Platz: Ossalois-Ball

21 Uhr Fronton: Pelote basque à grand chistera (Baskisches Ballspiel mit großer Chistera)

21 Uhr halle: Retro-Ball mit dem Orchester Quartet Chic

24 Uhr Platz: Wiederaufnahme des Ossalois-Balls

Jahrmarkt

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées