HESTO DE NOUSTE DAMO

Une journée haute en couleurs pour découvrir les costumes, les danses et les chants traditionnels de la Vallée d’Ossau.

À partir de 8h30, rues du village : Aubades ossaloises

10h30, église St Pierre : Messe solennelle

12h, place : Sortie du cortège avec les musiciens et danseurs ossalois en costumes traditionnels suivie du bal ossalois et de l’apéritif offert à la population par la Municipalité

18h30, rues du Bialé, Bourgneuf et Bourguet : « Passe carrère » (défilé avec chants traditionnels)

19h, place : Bal ossalois

21h30, place : Concert avec le groupe « Buen Rollito »

23h, halle : Bal avec le podium « Epsilon »

Feu d’artifice

24h, place : Reprise du bal ossalois

Fête Foraine.

HESTO DE NOUSTE DAMO

A colorful day to discover the traditional costumes, dances and songs of the Ossau Valley.

From 8:30 am, village streets: Aubades ossaloises

10:30 am, St Pierre church: Solemn mass

12pm, square: The procession leaves with Ossalois musicians and dancers in traditional costumes, followed by the Ossalois ball and an aperitif offered to the public by the Municipality

6:30pm, rues du Bialé, Bourgneuf and Bourguet: « Passe carrère » (parade with traditional songs)

7pm, square: Ossalois ball

9:30pm, square: Concert by the « Buen Rollito » group

11pm, hall: Ball with the « Epsilon » podium

Fireworks display

24h, square: Resumption of the Ossalois ball

Fun Fair

HESTO DE NOUSTE DAMO

Una jornada llena de color para descubrir los trajes, bailes y canciones tradicionales del valle de Ossau.

A partir de las 8:30 h, calles del pueblo: Aubades ossaloises

10.30 h, iglesia St Pierre: Misa solemne

12.00 h, plaza: salida de la procesión con músicos y bailarines ossalois en trajes tradicionales, seguida del baile ossalois y de un aperitivo ofrecido al público por el ayuntamiento

18.30 h, calles Bialé, Bourgneuf y Bourguet: « Passe carrère » (desfile con canciones tradicionales)

19:00 h, plaza: Baile Ossalois

21.30 h, plaza: Concierto del grupo « Buen Rollito

23.00 h, mercado cubierto: Baile con el podio « Epsilon

Castillo de fuegos artificiales

12h, plaza: reanudación del baile Ossalois

Feria de atracciones

HESTO DE NOUSTE DAMO

Ein farbenfroher Tag, an dem Sie die traditionellen Trachten, Tänze und Gesänge des Ossautals kennenlernen können.

Ab 8.30 Uhr, Dorfstraßen: Aubades ossaloises

10.30 Uhr, Kirche St Pierre: Feierliche Messe

12 Uhr, Platz: Auszug des Umzugs mit den Musikern und Tänzern aus Ossalois in traditionellen Kostümen, gefolgt vom Ossalois-Ball und dem Aperitif, der der Bevölkerung von der Gemeinde angeboten wird

18.30 Uhr, Rue du Bialé, Bourgneuf und Bourguet: « Passe carrère » (Umzug mit traditionellen Gesängen)

19 Uhr, Platz: Ossalois-Ball

21.30 Uhr, Platz: Konzert mit der Gruppe « Buen Rollito »

23 Uhr, Halle: Tanz mit dem Podium « Epsilon »

Feuerwerk

24 Uhr, Platz: Wiederaufnahme des Ossalois-Balls

Jahrmarkt

