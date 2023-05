La Grotte aux eaux profondes, 17 juin 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Il existe un monde souterrain de pierre et d’eau. Un monde de cavités féériques sculptées par un temps minéral. Avec les professionnels du comité départemental de spéléolo¬gie, on vous invite à découvrir la grotte des Eaux-Chaudes et ses enjeux cruciaux. Les novices sont les bienvenus !

À partir de 13 ans – Inscriptions en ligne..

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There is an underground world of stone and water. A world of magical caves sculpted by a mineral time. With the professionals of the departmental committee of speleology, we invite you to discover the cave of Eaux-Chaudes and its crucial issues. Novices are welcome!

From 13 years old – Online registration.

Existe un mundo subterráneo de piedra y agua. Un mundo de cuevas mágicas esculpidas por el tiempo mineral. Con los profesionales del comité departamental de espeleología, le invitamos a descubrir la cueva de Eaux-Chaudes y sus temas cruciales. ¡Los novatos son bienvenidos!

A partir de 13 años – Inscripción en línea.

Es gibt eine unterirdische Welt aus Stein und Wasser. Eine Welt voller märchenhafter Höhlen, die von der mineralischen Zeit geformt wurden. Gemeinsam mit den Fachleuten des Comité départemental de spéléolo¬gie laden wir Sie ein, die Höhle von Eaux-Chaudes und ihre entscheidenden Herausforderungen zu entdecken. Auch Anfänger sind herzlich willkommen!

Ab 13 Jahren – Online-Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées