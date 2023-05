Ecrire la nature – Festival Pyrénéen de littérature laruns, 3 juin 2023, Laruns.

ESPACE 2015 :Traverser les forêts

10h-11h30 RENCONTRE : Entretiens avec Lina Nordquist (Celui qui a vu la forêt grandir), et Fanny Wallendorf, (Jusqu’au prodige).

Promenade musique et nature

15h – 17h LECTURES BÉOST, Église ou Château selon le temps

Lectures d’auteurs français avec Fanny Wallendorf, Stéphane Dugast, Marie-Hélène Fraïssé, Jean-Louis Ezine (Lecture d’auteurs anglophones avec Jamey Bradbury, Lina Nordquist. Au violoncelle, Rachel Luppi.

Le bouquetin aux Pyrénées

17h30 -18h30 RENCONTRE BÉOST, Église ou Château : Entretien avec Jean-Paul Crampe, Le bouquetin aux Pyrénées. Odyssée d’une espèce retrouvée.

Remise des prix & cantère ossaloise

19:00 HALLES DE LARUNS Remise des prix littéraires (Essai et Fiction)

Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui

20h30 -22h PROJECTION CINÉMA LOUIS JOUVET LARUNS : Projection de Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui, de

Laurence Fleury.

2023-06-03

laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



SPACE 2015: Crossing the forests

10h-11h30 MEETING: Interviews with Lina Nordquist (He who saw the forest grow), and Fanny Wallendorf, (Until the prodigy).

Music and nature walk

3pm – 5pm READINGS BÉOST, Church or Castle depending on the weather

Readings of French authors with Fanny Wallendorf, Stéphane Dugast, Marie-Hélène Fraïssé, Jean-Louis Ezine (Reading of English authors with Jamey Bradbury, Lina Nordquist. On the cello, Rachel Luppi.

The Ibex in the Pyrenees

17h30 -18h30 RENCONTRE BÉOST, Church or Castle: Interview with Jean-Paul Crampe, Le bouquetin aux Pyrénées. Odyssey of a rediscovered species.

Prize-giving ceremony & Ossalois canteen

19:00 HALLS OF LARUNS Literary prizes (Essay and Fiction)

Pyreneanism of yesterday and today

20:30 -22:00 CINEMA LOUIS JOUVET LARUNS: Screening of Pyreneanism of yesterday and today, by

Laurence Fleury

SPACE 2015: Atravesando los bosques

10:00-11:30 ENCUENTRO: Entrevistas con Lina Nordquist (El que vio crecer el bosque), y Fanny Wallendorf, (Hasta el asombro).

Música y paseo por la naturaleza

15.00-17.00 HORA DE LECTURAS, Iglesia o Castillo según el tiempo

Lecturas de autores franceses con Fanny Wallendorf, Stéphane Dugast, Marie-Hélène Fraïssé, Jean-Louis Ezine (Lecturas de autores ingleses con Jamey Bradbury, Lina Nordquist. Al violonchelo, Rachel Luppi.

El Ibex en los Pirineos

17h30 -18h30 RENCONTRE BÉOST, Iglesia o castillo: Entrevista a Jean-Paul Crampe, Le bouquetin aux Pyrénées. Odisea de una especie redescubierta.

Entrega de premios y cantina Ossalois

19:00 HALLES DE LARUNS Ceremonia de entrega de premios literarios (Ensayo y Ficción)

Pirineísmo de ayer y de hoy

20:30 -22:00 CINE LOUIS JOUVET LARUNS: Proyección de Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui, de

Laurence Fleury

ESPACE 2015: Den Wald durchqueren

10:00-11:30 Uhr: Interviews mit Lina Nordquist (Wer den Wald wachsen sah), und Fanny Wallendorf, (Bis zum Wunder).

Spaziergang Musik und Natur

15h – 17h LECTURES BÉOST, Kirche oder Schloss, je nach Wetterlage

Lesungen französischer Autoren mit Fanny Wallendorf, Stéphane Dugast, Marie-Hélène Fraïssé, Jean-Louis Ezine (Lesungen englischsprachiger Autoren mit Jamey Bradbury, Lina Nordquist. Am Cello: Rachel Luppi.

Der Steinbock in den Pyrenäen

17.30 -18.30 Uhr RENCONTRE BÉOST, Kirche oder Schloss: Gespräch mit Jean-Paul Crampe, Der Steinbock in den Pyrenäen. Odyssee einer wiedergefundenen Art.

Preisverleihung & Ossaloise-Kantine

19:00 HALLES DE LARUNS Verleihung der Literaturpreise (Essay und Fiktion)

Pyrenäismus gestern und heute

20:30 -22h PROJEKTION CINÉMA LOUIS JOUVET LARUNS: Vorführung von Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui (Pyrenäismus gestern und heute) von

Laurence Fleury

