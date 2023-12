Téléthon Laruns Laruns, 4 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Sous la halle, nos « championnes du monde de crêpes ossaloise » vous invitent à déguster de délicieuses crêpes et merveilles et l’association « Les marmottes » met en place une collecte et vente de livres.

Les sapeurs-pompiers de Laruns proposent des jeux d’adresse, de balader les enfants en camion d’incendie, surplomb de la Place en nacelle depuis la grande échelle (devant de l’Église).

Coin des enfants sous la halle de Laruns avec de nombreux livres et jeux traditionnels en bois proposés par la recyclerie de la Vallée d’Ossau

10h : Run & Bike de Gère-Belesten – rdv devant la Mairie de Gère-Bélesten. Boucle dans le village par équipe (1 adulte et 1 enfant). Renseignement Mairie de Gère-Bélesten : 05 59 82 60 71

Urne point don et récolte de piles à l’Office de Tourisme – Bureau de Laruns.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under the covered market, our « world champion crêpes ossaloise » invite you to taste delicious crêpes and marvels, and the association « Les marmottes » sets up a book collection and sale.

The Laruns fire department will be playing games of skill, giving children a ride in a fire engine, and overlooking the square in a gondola from the large ladder (in front of the church).

Children’s corner under the Laruns market hall, with books and traditional wooden games from the Ossau Valley recycling center

10am: Gère-Belesten Run & Bike – rdv in front of Gère-Belesten town hall. Loop around the village in teams (1 adult and 1 child). Information Gère-Bélesten Town Hall: 05 59 82 60 71

Donation point and battery collection box at the Tourist Office – Laruns Office

Bajo el mercado cubierto, nuestros « campeones del mundo de crepes ossaloise » le invitan a degustar deliciosas crepes y maravillas y la asociación « Les marmottes » instala una recogida y venta de libros.

Los bomberos de Laruns realizarán juegos de habilidad, darán paseos en coche de bomberos a los niños y darán un paseo en góndola sobre la plaza desde la gran escalera (frente a la iglesia).

Rincón infantil bajo el mercado de Laruns con muchos libros y juegos tradicionales de madera ofrecidos por el centro de reciclaje del valle de Ossau

10h: Carrera y bicicleta de Gère-Bélesten – encuentro frente al ayuntamiento de Gère-Bélesten. Vuelta al pueblo en equipos (1 adulto y 1 niño). Información Ayuntamiento de Gère-Bélesten: 05 59 82 60 71

Punto de donación y caja de recogida de pilas en la Oficina de Turismo – Oficina de Laruns

In der Markthalle laden unsere « Weltmeisterinnen der Crêpes Ossaloise » Sie ein, köstliche Crêpes und Wunder zu probieren, und der Verein « Les marmottes » organisiert eine Sammlung und einen Verkauf von Büchern.

Die Feuerwehr von Laruns bietet Geschicklichkeitsspiele an, Kinder können mit dem Feuerwehrauto fahren und den Platz von der großen Leiter (vor der Kirche) aus überblicken.

Kinderecke unter der Markthalle von Laruns mit zahlreichen Büchern und traditionellen Holzspielen, die von der Recyclingstelle des Vallée d’Ossau angeboten werden

10 Uhr: Run & Bike von Gère-Belesten – Treffpunkt vor dem Rathaus von Gère-Bélesten. Rundfahrt durch das Dorf für Teams (1 Erwachsener und 1 Kind). Informationen über das Rathaus von Gère-Bélesten: 05 59 82 60 71

Spenden- und Batteriesammelstelle im Office de Tourisme – Büro Laruns

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées