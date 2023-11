Pagnol A La Lettre Cie Il Est une Fois ESPACE 2015, 23 mars 2024, LARUNS.

Pagnol A La Lettre Cie Il Est une Fois ESPACE 2015. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

LA RÉGIE ANIMATION LARUNS ARTOUSTE présente Marcel Pagnol a tout au long de sa vie échangé une correspondance riche, drôle, émouvante et parfois théâtrale avec de grands artistes comme Raimu, Fernandel, Cocteau, Marcel Achard, René Clair, Vincent Scotto, Tino Rossi ou Charles Trenet… De cette écriture flamboyante est né ce spectacle complet. La correspondance de Marcel Pagnol avec Raimu en dit long sur les rapports qu’ils entretenaient. Ils trempaient lorsqu’ils s’écrivaient, leur plume géniale dans l’encre de leur admiration mutuelle, toujours, mais aussi de la colère, de la brouille définitive et de la réconciliation spontanée. Autant de coups de gueule que de cris d’amour, d’anecdotes savoureuses ou de souvenirs émouvants et même de recettes de bouillabaisse nous sont dévoilés dans ces lettres.Le Théâtre est là, immédiat et total, et derrière la colère souvent, les noms d’oiseaux parfois, et le rire toujours, tous les sentiments de la Comédie Humaine sont réunis.Écrit et Mise en scène par : Richard Guedj.Avec : Bernard Monforte et Richard Guedj.Après avoir présenté Marius et Fanny-César à l’Espace 2015, la Cie «Il est une fois» reviens avec un spectacle rempli de rires, d’émotion et de tendresse.Production : Compagnie Il est une foisDurée : 1h15 env. Pagnol A La Lettre Cie Il Est une Fois

Votre billet est ici

ESPACE 2015 LARUNS rue Ayguebère 64440

15.0

EUR15.0.

