Trail de l’Aubisque Laruns —> Col d’Aubisque Laruns, 25 août 2024, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

7ème édition du Trail de l’Aubisque en marge de la dernière étape du Challenge d’Ossau.

Ralliez Laruns au col d’Aubisque par la Montagne Verte, les crêtes d’Andreilhs et le col de la Cure !

Trail court de 14km avec 1500m de dénivelé positif.

Inscription 18€ / personne certificat médical ou licence obligatoire.

Inscriptions sur www.courses-ossau.com.

Laruns —> Col d’Aubisque

7th edition of the Trail de l’Aubisque on the last stage of the Challenge d’Ossau.

Join Laruns to the Aubisque pass by the Montagne Verte, the Andreilhs ridges and the Cure pass !

Short trail of 14km with 1500m of positive difference in altitude.

Registration 18? / person medical certificate or license required.

Registration on www.courses-ossau.com

7ª edición del Trail de l’Aubisque en la última etapa del Challenge d’Ossau.

Una Laruns al puerto de Aubisque pasando por la Montaña Verde, las crestas de Andreilhs y el puerto de Cure

Sendero corto de 14km con 1500m de desnivel positivo.

Inscripción 18? por persona, se requiere certificado o licencia médica.

Inscripción en www.courses-ossau.com

7. Ausgabe des Trail de l’Aubisque am Rande der letzten Etappe der Challenge d’Ossau.

Verbinden Sie Laruns mit dem Col d’Aubisque über die Montagne Verte, die Crêtes d’Andreilhs und den Col de la Cure!

Kurzer Trail von 14 km mit 1500 m positivem Höhenunterschied.

Anmeldung: 18 ? / Person, ärztliches Attest oder Lizenz erforderlich.

Anmeldungen unter www.courses-ossau.com

