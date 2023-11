Course pédestre : La Montée de l’Aubisque Laruns —> Col d’Aubisque Laruns, 25 août 2024, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Ultime épreuve du Challenge d’Ossau.

Course & marche.

Distance 18,7km dénivelé 1207m.

Départ coureurs à 8h15, marcheur et handisport à 7h45.

Pour les non-coureurs, possibilité de faire des randonnées pédestre et VTT depuis le Col d’Aubisque jusqu’à Laruns.

Renseignements et inscription aux offices de tourisme..

Laruns —> Col d’Aubisque

Trail between Laruns and the Col d’Aubisque – 14km with 1474m of altitude difference!

Prueba final del Desafío de Ossau. Ruta Trail entre Laruns y el Col d’Aubisque – 14km con 1474m de desnivel!

Letzter Wettkampf der Challenge d’Ossau.

Laufen und Wandern.

Distanz 18,7km Höhenunterschied 1207m.

Start für Läufer um 8.15 Uhr, für Wanderer und Behinderte um 7.45 Uhr.

Für Nicht-Läufer gibt es die Möglichkeit, vom Col d’Aubisque bis nach Laruns zu wandern und Mountainbike zu fahren.

Informationen und Anmeldung in den Fremdenverkehrsbüros.

