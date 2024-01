Ré-veillées Rue du Général de Gaulle Laruns, mercredi 13 mars 2024.

Ré-veillées Rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 16:30:00

fin : 2024-03-13 21:30:00

Soirée jeux de société

Que vous soyez novice ou joueur expérimenté, venez jouer et découvrir de nouveaux jeux captivants grâce à la sélection soigneusement préparée par Laludikavern. Des classiques intemporels aux dernières nouveautés, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Plongez dans une atmosphère conviviale où vous pourrez partager des moments ludiques en famille ou entre amis.

Rue du Général de Gaulle Médiathèque

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@laruns.fr



L’événement Ré-veillées Laruns a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées