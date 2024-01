Mini disco et vin chaud Maison de Fabrèges Laruns, lundi 19 février 2024.

Mini disco et vin chaud Maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 19:00:00

fin : 2024-02-19

Plongez dans une mini disco endiablée et animée par Réglisse la mascotte brebis de Laruns, spécialement conçue pour les enfants… et les parents ! Des rythmes entraînants et une atmosphère joyeuse garantissant des moments de danse et de divertissement pour tous…

Plongez dans une mini disco endiablée et animée par Réglisse la mascotte brebis de Laruns, spécialement conçue pour les enfants… et les parents ! Des rythmes entraînants et une atmosphère joyeuse garantissant des moments de danse et de divertissement pour tous…

.

Maison de Fabrèges 2e étage de la maison de Fabrèges

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Mini disco et vin chaud Laruns a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées