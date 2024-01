Conférence Faranla Laruns, jeudi 1 février 2024.

Conférence Faranla Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Faranla d’hier et d’aujourd’hui.

La médiathèque de Laruns et l’association Aussaü Toustem organisent une conférence/débat sur le thème du Faranla (ou Farala) en vallée d’Ossau à 18h.

À partir des archives et des collectages, nous essayerons d’imaginer le Carnaval des temps anciens à nos jours et du Béarn à la vallée d’Ossau.

Le Faranla à Laruns, disparu après la deuxième guerre mondiale, a été réintroduit en 1986. C’est maintenant un événement annuel important de la tradition ossaloise. Les acteurs et les témoins de ce renouveau sont toujours parmi nous et nous espérons partager leur expérience.

Si les fêtes patronales dans nos villages font appel à des musiciens ossalois qui jouent des branles instrumentaux, le Faranla s’appuie sur un répertoire de branles chantés, beaucoup moins connu, mais qu’il est tout aussi important de transmettre.

Faranla d’hier et d’aujourd’hui.

La médiathèque de Laruns et l’association Aussaü Toustem organisent une conférence/débat sur le thème du Faranla (ou Farala) en vallée d’Ossau à 18h.

À partir des archives et des collectages, nous essayerons d’imaginer le Carnaval des temps anciens à nos jours et du Béarn à la vallée d’Ossau.

Le Faranla à Laruns, disparu après la deuxième guerre mondiale, a été réintroduit en 1986. C’est maintenant un événement annuel important de la tradition ossaloise. Les acteurs et les témoins de ce renouveau sont toujours parmi nous et nous espérons partager leur expérience.

Si les fêtes patronales dans nos villages font appel à des musiciens ossalois qui jouent des branles instrumentaux, le Faranla s’appuie sur un répertoire de branles chantés, beaucoup moins connu, mais qu’il est tout aussi important de transmettre.

.

Médiathèque de Laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@laruns.fr



L’événement Conférence Faranla Laruns a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées