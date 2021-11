Marseille Mamabeach Plage Bouches-du-Rhône, Marseille Larty Beach Winter 2 / concert Lola Mamabeach Plage Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Larty Beach Winter 2 / concert Lola Mamabeach Plage, 24 novembre 2021, Marseille. Larty Beach Winter 2 / concert Lola

Mamabeach Plage, le mercredi 24 novembre à 19:00

Rdv mercredi 24 Novembre dès 19h !! Pour l’occasion l’établissement a été totalement réaménagé pour vous recevoir en intérieur avec toujours cette vue imprenable sur la mer ! Pour cette 2ème édition nous recevons Lola le groupe ! Leur large répertoire vous accompagnera durant près de 2h30. Coté fooding le Mamabeach vous proposera ça nouvelle carte d’hivers. • Entrée gratuite et uniquement sur listing en MP / places limitées / pas de réservation de tables • Contact: Facebook mp Instagram: larty.marseille 0630183391 Conformément aux mesures obligatoires, nous vous demanderons à l’entrée de notre soirée un pass sanitaire ou un test PCR/Antigenique de moins de 72h. Venez vous amusez en toute sécurité. ♫♫♫ Mamabeach Plage 201 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mamabeach Plage Adresse 201 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Mamabeach Plage Marseille