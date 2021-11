Marseille Mamabeach Plage Bouches-du-Rhône, Marseille Larty Beach Winter 1 Mamabeach Plage Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les apéros-concert au Mamabeach en mode hivernal débarquent ! Rdv mercredi 10 Novembre (veille de férié) de 18h à minuit ! FOOD / DRINK / CONCERT Pour l’occasion l’établissement a été totalement réaménagé pour vous recevoir en intérieur avec toujours cette vue imprenable sur la mer ! Pour cette première vous aurez le plaisir d’écouter et de danser au son du groupe « pop cor’s » les places étant limitées nous vous recommandons vivement de réserver votre table via Messenger ou sms au 0630183391 ♫♫♫ Mamabeach Plage 201 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

