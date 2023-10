Atelier en autonomie – Construction grandeur nature et miniature L’artsolite Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans Atelier en autonomie – Construction grandeur nature et miniature L’artsolite Saint-Jean-en-Royans, 14 octobre 2023, Saint-Jean-en-Royans. Atelier en autonomie – Construction grandeur nature et miniature 14 et 15 octobre L’artsolite Atelier en autonomie enfant à partir de 4 ans en libre Accès : venez faire des constructions grandeur nature ou miniature à base de briques Teiffoc ou de briques en cartons ! Une animatrice accompagne l’atelier toute la journée. L’artsolite 105 Impasse des Tisserands 26190 Saint Jean en royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0458479479 https://www.lartsolite.com https://www.facebook.com/lartsolite/ L”artsolite c’est plusieurs lieux en un, un restaurant, un bar qui offre du snacking salé et sucré, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, une boutique art et décoration, des salles à louer pour vos séminaires, des ateliers créatifs pour les enfants, et des résidences d’artistes. Parkings à proximité, accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

