de l‘ancienne usine de tissage 14 et 15 octobre L’artsolite Une visite flash sur l’histoire et l’architecture de l‘ancienne usine de tissage, depuis ses origines jusqu’à sa tranformation en un lieu culturel moderne. Une visite possible en famille. L’artsolite 105 Impasse des Tisserands 26190 Saint Jean en royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0458479479 https://www.lartsolite.com https://www.facebook.com/lartsolite/ L”artsolite c’est plusieurs lieux en un, un restaurant, un bar qui offre du snacking salé et sucré, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, une boutique art et décoration, des salles à louer pour vos séminaires, des ateliers créatifs pour les enfants, et des résidences d’artistes. Parkings à proximité, accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

