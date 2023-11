Suzanne Husky – L’amant de la rivière L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen, 4 novembre 2023, Caen.

Depuis le début des années 2000, l’artiste franco-étasunienne Suzanne Husky donne des formes artistiques et critiques aux problématiques environnementales. L’artiste infiltre au fil de ses œuvres différentes modalités et stratégies de résistances qui entendent restaurer des alliances entre humains et autres vivants.

« 90% des cours d’eau ont été altérés ». « Les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts ». Canalisés, assainis, entubés, curés, recalibrés, drainés, évacués, purifiés, depuis plusieurs siècles les rivières, les cours d’eau, les fossés, les zones humides sont corsetés, alignés, asséchés, nettoyés. Les eaux ainsi accélérées incisent, les nappes descendent et surprise : sécheresses et feux.

Et si la rivière devait être libérée de son lit étroit et sans saveur pour aller lécher les arbres, les plantes, goûter les sols, les pierres, explorer, hydrater et obstruer des nouveaux passages de ses eaux douces et exploratrices ? Si elle avait besoin d’accueillir les chatouilles des batraciens,des poissons, sentir des pattes, les becs et racines s’enfoncer pour ressentir pleinement. Et si l’amant de la rivière, celui capable d’explorer ses plus grands possibles était castor ?.

Vendredi 2023-11-04 fin : 2024-02-03 . .

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Palais Ducal, Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie



Since the early 2000s, Franco-American artist Suzanne Husky has been giving artistic and critical form to environmental issues. In the course of her work, the artist infiltrates various modalities and strategies of resistance that aim to restore alliances between humans and other living things.

« 90% of rivers have been altered ». « Wetlands are disappearing 3 times faster than forests ». Channelled, drained, cleaned, recalibrated, drained, evacuated, purified – for centuries, rivers, streams, ditches and wetlands have been corseted, aligned, drained and cleaned. The accelerated flow of water causes the water tables to sink, and surprise: droughts and fires.

What if the river needed to be freed from its narrow, tasteless bed to lick trees, plants, taste soil, stones, explore, hydrate and obstruct new passages with its gentle, exploratory waters? What if she needed to welcome the tickle of amphibians and fish, to feel the paws, beaks and roots that sink into her to feel fully. What if the river’s lover, the one capable of exploring its greatest possibilities, was a beaver?

Desde principios de la década de 2000, la artista franco-estadounidense Suzanne Husky da forma artística y crítica a las cuestiones medioambientales. A lo largo de su obra, la artista se infiltra en diversas formas de resistencia y estrategias destinadas a restablecer las alianzas entre el ser humano y los demás seres vivos.

« El 90% de los ríos han sido alterados ». « Los humedales desaparecen 3 veces más rápido que los bosques ». Canalizados, rehabilitados, saturados, limpiados, recalibrados, drenados, evacuados y depurados, los ríos, arroyos, acequias y humedales han sido encorsetados, alineados, desecados y limpiados durante varios siglos. El flujo acelerado de agua provoca el hundimiento de las capas freáticas, y sorpresa, sorpresa: sequías e incendios.

¿Y si el río necesitara liberarse de su estrecho e insípido lecho para ir a lamer los árboles, las plantas, saborear el suelo, las piedras, explorar, hidratarse y obstruir nuevos pasos con sus aguas mansas y exploradoras? ¿Y si necesitara acoger las cosquillas de los anfibios y los peces, sentir las patas, los picos y las raíces que se hunden en ella para sentir plenamente? ¿Y si el amante del río, el capaz de explorar sus mayores posibilidades, fuera un castor?

Die französisch-amerikanische Künstlerin Suzanne Husky setzt sich seit Anfang der 2000er Jahre künstlerisch und kritisch mit Umweltproblemen auseinander. In ihren Werken unterwandert die Künstlerin verschiedene Modalitäten und Strategien des Widerstands, die darauf abzielen, Allianzen zwischen Menschen und anderen Lebewesen wiederherzustellen.

« 90% der Wasserläufe wurden verändert. « Feuchtgebiete verschwinden dreimal so schnell wie Wälder ». Seit mehreren Jahrhunderten werden Flüsse, Wasserläufe, Gräben und Feuchtgebiete in ein Korsett gezwängt, ausgerichtet, ausgetrocknet und gesäubert, indem sie kanalisiert, saniert, verstümmelt, gereinigt, neu kalibriert, drainiert, evakuiert und gereinigt werden. Das so beschleunigte Wasser schneidet ein, die Grundwasserspiegel sinken und Überraschung: Dürren und Brände.

Was wäre, wenn der Fluss aus seinem engen, geschmacklosen Bett befreit werden müsste, um an Bäumen und Pflanzen zu lecken, Böden und Steine zu schmecken, zu erforschen, zu befeuchten und neue Passagen mit seinem weichen, erforschenden Wasser zu verstopfen? Wenn sie das Bedürfnis hätte, das Kitzeln von Amphibien und Fischen zu empfangen, die Beine, Schnäbel und Wurzeln zu spüren, die sich in die Tiefe bohren, um alles zu fühlen. Und wenn der Liebhaber des Flusses, der seine größten Möglichkeiten erkunden kann, ein Biber wäre?

