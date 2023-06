Visite libre de l’Artothèque L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen, 16 septembre 2023, Caen.

Découverte en autonomie des espaces de L’Artothèque.

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon,14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 85 69 73 https://www.artotheque-caen.net/ https://www.facebook.com/artotheque.decaen;https://www.instagram.com/?hl=fr Un bâtiment patrimonial au service de l’art d’aujourd’hui

Construit au XIVe siècle pour accueillir les hôtes de marque de l’Abbaye-aux-Hommes, le Palais Ducal a servi au XVIIe siècle d’écurie et de grenier à blé.

Après la Révolution, l’armée l’utilise comme magasin à vivres avant que l’École Normale d’Instituteurs y soit installée en 1862. Des travaux sont alors entrepris, par l’architecte Guy, notamment sur la façade de l’édifice.

En 1886, l’École Normale d’Instituteurs est remplacée par celle des Institutrices, les garçons ayant intégré leur nouvel établissement, rue Caponnière.

Le 2 mai 1927, le Palais Ducal est inscrit au titre des Monuments Historiques. Si pendant la Bataille de Caen, le bâtiment échappe aux bombes il reçoit quelques obus, dont on peut encore voir les traces sur le mur de la chapelle, et qui font quelques victimes chez les normaliennes. L’École Normale quitte les lieux dans les années 1960.

Le 16 octobre 1975, la Ville rachète le Palais Ducal, dont elle restaure la salle du rez-de-chaussée afin d’y accueillir des réceptions et des expositions. En juillet 2012, la municipalité lance les travaux de réhabilitation de l’édifice destiné à accueillir L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen. Les travaux sont confiés aux architectes Florence et François Jacquemard.

Après 15 mois de travaux dont le ravalement des façades, le changement de la toiture, l’installation d’une terrasse sur la galerie de liaison entre le Palais Ducal et le bâtiment des archives municipales et bien sûr l’aménagement intérieur, le Palais Ducal, endormi depuis 50 ans, retrouve vie et fonctionnalité en devenant le nouveau site de L’Artothèque, Espaces d’Art Contemporain. Arrêt de bus le plus proche Place des anciennes boucheries, L’Artothèque de Caen dispose d’un parking. L’ensemble des espaces sont accessibles via un ascenceur.

