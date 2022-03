L’artothèque dialogue avec le cirque “le chant du vertige” Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré Lot 5 19 EUR – 18 h 30 : Visite guidée commentée par une médiatrice, au théâtre de l’Usine. Une sélection d’oeuvres en lien avec les thématiques du spectacle : écologie, bouleversements sociétaux et monde de demain,…

En suivant, aura lieu le spectacle.

– 20 h 30 : un cirque esthétique, sensible et engagé qui croise l’univers du romancier Pierre Ducrozet et les défis environnementaux actuels, pour réinventer notre rapport poétique au vivant.

Buvette et restauration légère sur place. +33 5 65 38 28 08 2021 Ian Grandjean

