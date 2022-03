L’Artothèque dialogue avec Le Chant du vertige Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

L'Artothèque dialogue avec Le Chant du vertige Médiathèque Municipale de Saint-Céré 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré

2022-04-04 – 2022-05-18

Saint-Céré Lot L’Artothèque du Lot propose une sélection d’œuvres en lien avec les thématiques du spectacle : écologie, boulversements sociétaux et monde de demain… Médiation proposée le samedi 16 avril à 18h30. +33 5 65 38 28 08 Théâtre de l’Usine

Médiathèque Municipale de Saint-Céré 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré

