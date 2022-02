L’ARTISTE ET SON MODÈLE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 24 février à 20:30

Été 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme Léa, anciennement son modèle. Fatigué de la vie et de la folie des hommes, il est à la recherche d’une inspiration nouvelle, mais rien ne semble le sortir de la monotonie ambiante. En hébergeant Mercé, une jeune espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et retrouve le goût du travail. Il démarre alors la sculpture de sa dernière œuvre…

1h 45min / Drame De Fernando Trueba Par Fernando Trueba, Jean-Claude Carrière Avec Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:00:00

