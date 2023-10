L’artiste Emily Geirnaert s’affiche Centre Paris Anim’ Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

40 oeuvres uniques fines et subtiles, véritable puzzle surréaliste pour sublimer nos iconographies et s’amuser des nos réalités.

Venez découvrir les collages de cette jeune artiste en finesse et subtilité. Du noir au blanc, des couleurs, chaque oeuvre est unique et onirique. Elle utilise des fragments jetés du passé et du présent qui sont repensés dans des juxtapositions accidentelles ou délibérées pour créer de nouvelles images minimalistes; des mondes surréalistes habités par de nouvelles possibilités passionnantes et questionnantes. Elle subjuguera petit et grand, laissant place à un univers poétique et précieux.

Centre Paris Anim’ 26 bd de la Chapelle 75018 Paris

Contact : https://pariscollagecollective.com/Emily-Geirnaert-1

Emily Geimaert