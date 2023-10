L’artiste cubain Roberto Diago à la Galerie Vallois Galerie Vallois Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Du 5 au 28 octobre, la Galerie Vallois présente un artiste cubain : Roberto Diago dans son espace du 35 rue de Seine.

Né en 1971 à La Havane, Roberto Diago a été formé à la prestigieuse Academia San Alejandro. Il devient rapidement l’un des principaux représentants de cette génération d’artistes cubains qui a grandi avec l’embargo économique décrété et imposé par les États-Unis en 1962. Cet embargo sera accentué en 1992 lorsque le gouvernement américain vote la loi Torricelli qui intensifie les sanctions en leur conférant un caractère extraterritorial. Il devient pratiquement impossible pour les artistes de trouver des fournitures telles que toiles, peinture, crayons, papier…

Cette situation oblige alors Roberto Diago à utiliser des matériaux de récupération : jute, cordages et cordelettes tressées, bois, tôles, métaux et bouteilles en plastique. En cela la pratique artistique de Roberto Diago a souvent été comparée à l’Arte Povera, bien que dans son cas l’utilisation de matériaux de récupération ne soit pas née d’un choix artistique mais d’une nécessité.

L’œuvre de Diago trouve sa source dans l’histoire du peuple cubain, issu de métissages, de la rencontre imposée des Caribéens, des Espagnols et des esclaves venus d’Afrique. Les cordes tissées qui traversent ses toiles évoquent la souffrance d’un peuple façonné et meurtri par l’histoire mais aussi sa reconstruction, comme autant de plaies et de cicatrices. Ces sculptures en bronze représentant des visages épurés, réduits à leurs simples contours, ont un aspect presque fantomatique.

Cette exposition, la seconde que la Galerie Vallois consacre à ce grand artiste, explore les différentes facettes de son œuvre. Elle succède à une grande exposition monographique de Roberto Diago à la Fondation Clément en Martinique qui fut présentée de mars à mai 2023.

Galerie Vallois 35 rue de Seine 75006 Paris

Contact :

ROBERTO DIAGO ROBERTO DIAGO-Sans titre, 2023, assemblage de bois et tissus – 105 x 79 x 45cm