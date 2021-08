Roanne Musée Joseph Déchelette Loire, Roanne L’artiste comme Sisyphe heureux Musée Joseph Déchelette Roanne Catégories d’évènement: Loire

Rencontre avec Nathalie Pierron, commissaire de l’exposition autour du travail de Régis Perray et de Marielle Paul. Les deux artistes invités au musée s’inscrivent chacun à leur manière dans l’histoire toute récente de la création contemporaine. Lors de cette rencontre, Nathalie Pierron, ancienne directrice du musée et commissaire de l’exposition reviendra sur le parcours spécifique de chaque artiste et la façon dont il ou elle a tracé son chemin, ce qui les lie ou les différencie. Durée : libre Rencontre avec Nathalie Pierron, commissaire, sur l’exposition temporaire du musée Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne Loire

