Démonstrations artisanales, L’Artisanoscope Valence L’Artisanoscope Valence, 1 avril 2023, Valence.

L’Artisanoscope est un collectif de 40 artisan.e.s d’art de Drôme, Isère et Ardèche. Notre assoication a pour vocation de transmettre et valoriser les savoir-faire. Par le biais de nos deux boutiques et notre tiers-lieu, nous mettons en avant les créations artisanales et souhaitons valoriser la coopération et la créativité dans nos métiers.

Ouverte depuis mai 2022, c’est dans notre seconde boutique valentinoise que nous vous acceuillerons pour des démonstrations artisanales.

Le Boutis, ou » Broderie de Marseille »

Spécialiste de ce métier rare entré au Patrimoine Culturel Immatériel de la France en 2019, la créatrice française Dominique Fave œuvre dans ce domaine des métiers d’art d’excellence. Le boutis est une technique d’embellissement du tissu consistant à lui donner du relief.

Tissage macramé et crochet.

Dans son univers bohême, Emilie de Pistile et colibri réalise tous ses articles à la main avec des matériaux sains et éthique, avec amour et passion. Elle vous fera des démonstrations de tissage en macramé et crochet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

L’Artisanoscope