Exposition et Atelier Cyanotype à L’Artisanoscope Romans L’Artisanoscope Romans, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère. Exposition et Atelier Cyanotype à L’Artisanoscope Romans 1 et 2 avril L’Artisanoscope Romans L’Artisanoscope est un collectif composé de 40 artisan.e.s d’art de la région Drôme, Isère et Ardèche. Notre grande aventure collective à commencé à Romans-sur-Isère, puis à la Baume d’Hostun avec la création d’un triers-lieu autours de l’artisanat (Le Chalutier), et à Valence avec l’ouverture de notre deuxième boutique.

Partageant boutique et ateliers d'artisanes, c'est au 21 côte Jacquemart que nous vous accueillons cette nouvelle année avec une exposition pour découvrir les métiers d'arts exercés au sein de notre association. Venez découvrir les portraits de ces artisanes et artisans qui font vivre notre territoire. De plus, deux ateliers découverte du cyanotype sont proposés par Laure Delhomme, artisane photographe. Les ateliers sont sous réservation, car ils sont au nombre maximum de 4 personnes. Pour l'inscription des ateliers (créneaux de 14h-15h et 15h-16) veuillez contacter Clara au 06.42.26.40.65

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 lartisanoscope L’Artisanoscope L’Artisanoscope

