Nuit des musées L’artisanat du verre dans le Midi méditerranéen aux périodes médiévales et modernes (XIIe au XVIIIe siècle) Musée archéologique Samedi 14 mai, 18h00

L’artisanat verrier forestier médiéval et moderne connaît un développement particulièrement important dans le Midi méditerranéen et bénéficie d’une tradition profondément ancrée et florissante depuis le XIIIe siècle. Pour autant, les modes et structures de production sont encore peu documentés et l’historiographie en livrait généralement l’image d’un modeste réseau d’officines diffusant des objets de consommation courante.

Fondée sur la complémentarité des sources écrites, archéologiques et archéométriques, la recherche bénéficie d’un important renouveau des connaissances depuis quelques années. Elle livre une approche des hommes, artisans et propriétaires fonciers, comme de l’environnement choisi pour leurs installations ; lesquels témoignent de la structuration formelle de cet art du feu. Plus d’une centaine de centres de production sont désormais recensés, le plus souvent rassemblés en « districts verriers ». Si leur développement demeure limité, ils font en revanche état d’une certaine autonomie dans la production. De la plus petite unité forestière aux grands établissements assimilés à de véritables agglomérations villageoises plus ou moins pérennes, chaque site assure le cycle complet de la chaîne opératoire du verre dans un seul et même lieu. Les ateliers bénéficient en général d’infrastructures relativement simples rassemblées autour de deux à trois fours à la fonction complémentaire : préparation des matières, fusion et recuit. Leur morphologie ainsi que les usages combinés qui en sont faits varient en fonction des époques et de l’importance de la fabrique.

Terre propice à l’établissement de l’industrie verrière pour ses nombreuses ressources en matières premières, le Midi méditerranéen produit essentiellement de la vaisselle et des contenants de stockage. Cet artisanat forestier s’étiole ensuite progressivement à partir du premier tiers du XVIIIe siècle, au profit de grandes manufactures alimentées au charbon de terre, dont l’émergence est largement favorisée par les autorités provinciales et royales.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Saturday 14 May, 18:00

La artesanía vidriera forestal medieval y moderna conoce un desarrollo particularmente importante en el Mediodía mediterráneo y goza de una tradición profundamente arraigada y floreciente desde el siglo XIII. Sin embargo, los modos y estructuras de producción están aún poco documentados y la historiografía proporcionaba generalmente la imagen de una modesta red de oficinas que difundían objetos de consumo corriente.

Basada en la complementariedad de las fuentes escritas, arqueológicas y arqueométricas, la investigación se beneficia de una importante renovación de los conocimientos desde hace algunos años. Ofrece un acercamiento a los hombres, artesanos y terratenientes, así como al entorno elegido por sus instalaciones, que testimonian la estructuración formal de este arte del fuego. Más de un centenar de centros de producción están actualmente censados, en su mayoría agrupados en «distritos vidrieros». Si bien su desarrollo sigue siendo limitado, sí dan cuenta de una cierta autonomía en la producción. Desde la unidad forestal más pequeña hasta los grandes establecimientos asimilados a verdaderas aglomeraciones rurales más o menos perennes, cada sitio asegura el ciclo completo de la cadena operatoria del vidrio en un solo lugar. Los talleres se benefician en general de infraestructuras relativamente sencillas reunidas en torno a dos o tres hornos con la función complementaria: preparación de los materiales, fusión y recocido. Su morfología y los usos combinados varían en función de las épocas y de la importancia de la fábrica.

Tierra propicia para el establecimiento de la industria vidriera por sus numerosos recursos en materias primas, el Midi mediterráneo produce esencialmente vajilla y recipientes de almacenamiento. Esta artesanía forestal se marchita progresivamente a partir del primer tercio del siglo XVIII, en beneficio de grandes manufacturas alimentadas con carbón de tierra, cuya emergencia es ampliamente favorecida por las autoridades provinciales y reales.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 18:00

