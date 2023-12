L’artisanat à Paris au Moyen Âge à la lumière des découvertes archéologiques. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’artisanat à Paris au Moyen Âge à la lumière des découvertes archéologiques. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, 18 janvier 2024, Paris. Le jeudi 18 janvier 2024

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Cycle de conférences « Artisanat et métiers d ‘art à Paris ». Saison 1 : Gestes, savoir-faire et organisation des métiers parisiens du Moyen Âge au XVIe siècle. par Jean-François GORET, archéologue, ville de Paris (DHAAP). Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/12064/?pr=1

@Archives de Paris Artisanat et métiers d’art à Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Adresse 18 boulevard Sérurier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris latitude longitude 48.8780379802352,2.40580796376142

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/