L’artificialisation des sols Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’artificialisation des sols Médiathèque José Cabanis, 20 avril 2022, Toulouse. L’artificialisation des sols

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 20 avril à 18:00

### Conférence – CODEV [Temps fort Écologie](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/temps-fort-ecologie/) L’artificialisation des sols par Xavier Desjardins, professeur d’urbanisme et d’aménagement à la Sorbonne, en écho avec les enjeux du « zéro artificialisation » défendu par la loi climat et résilience votée en 2021. _Avec Xavier Desjardins, professeur d’urbanisme et d’aménagement à la Sorbonne._ ### Plus d’infos [Site de la Médiathèque José Cabanis](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/lartificialisation-des-sols/) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 20 avril 2022 à 18h

Entrée libre

Culture Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:00:00 2022-04-20T18:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’artificialisation des sols Médiathèque José Cabanis 2022-04-20 was last modified: by L’artificialisation des sols Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 20 avril 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne