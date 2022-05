L’artifice des saveurs

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 21:00:00 L’association Sélestat Contre le Cancer vous donne rendez-vous le mercredi 14 juillet de 11h à 22h sur le parking de la salle polyvalente de SUNDHOUSE.

Dans une ambiance de fête nationale, venez découvrir de nombreuses saveurs au travers d’un village gourmand.

Food trucks, stands et buvette seront ravir vos papilles !

