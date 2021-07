L’Arti’ Comedy Salle René-Cassin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Houilles.

L’Arti’ Comedy

Salle René-Cassin, le samedi 10 juillet à 20:30

_Plateau avec : Yazid Assoumani, Samy Bel, Louis Chappey, Boriss Chelin, Sylvain DK, et Pierre-Vitor Pereira_ **Le spectacle** Être drôle c’est sérieux et ce n’est pas chose aisée. Cela demande de la rigueur et de la créativité. Depuis 2017, l’Arti’Comedy lance le défi de faire rire la France en foulant chaque jour les nombreuses scènes parisiennes. Cette soirée vous permettra de découvrir ces jeunes stand’uppeurs qui, entre sketchs et improvisations, n’ont qu’un seul objectif : faire réfléchir, rigoler et surprendre… En un mot vous époustoufler !

Tarifs individuels 11€, 9€, 7€

Salle René-Cassin Place de l’Abbé-Grégoire 78800 Houilles Houilles Yvelines



