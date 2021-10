L’Arthéa vous convie à fêter ses 30 ans ! Val-Couesnon, 20 novembre 2021, Val-Couesnon.

L’Arthéa vous convie à fêter ses 30 ans ! Tremblay Salle des Fêtes de Tremblay Val-Couesnon

2021-11-20 – 2021-11-20 Tremblay Salle des Fêtes de Tremblay

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon

Venez fêter les 30 ans de l’Arthéa !

L’Arthéa est une association d’art théâtral, loi 1901, créée le 13 décembre 1991 à l’instigation d’André Jarril, comédien, auteur et metteur en scène. Autour d’André, sa famille… son fils Arnaud, régisseur son et lumières et sa fille Caroline, comédienne et metteur en scène.

L’Arthéa réalise au moins un spectacle professionnel par an. Les auteurs abordés représentent des univers différents tels que Molière ou Féval, Goldoni ou Feydeau, Pouchkine ou Hugo, Pirandello ou Labiche, Pessoa ou Ferré, entre autres… Plusieurs concepts ont été créés depuis son origine : les Scènes à Lire, les Tréteaux en fête, les Balades Champêtres et bien sûr les Scènes de Jardin.

L’Arthéa propose depuis de nombreuses années des ateliers théâtre destinés aux enfants et aux adolescents. Elle met aussi en scène des troupes d’adultes amateurs.

Lors de ces deux soirées, le théâtre deviendra une fête !

Laissez-vous porter par des extraits de spectacles professionnels avec entre autres Demogorgon de Pessoa ou le clown Acroline. Les adultes amateurs mais aussi les enfants et ados des ateliers vous feront rire sur des saynètes de divers auteurs joués par l’Arthéa depuis sa création. Et pour conclure, vous assisterez au spectacle des Tréteaux en fête sur Molière avec Christophe Tellier, André et Caroline Jarril.

Le samedi 20 novembre à 18h : possibilité de se restaurer sur place avec Nomad Cook

Le dimanche 21 novembre à 15h : buvette sur place

Sur réservation

arthea.tremblay@orange.fr +33 6 83 07 08 80

Venez fêter les 30 ans de l’Arthéa !

L’Arthéa est une association d’art théâtral, loi 1901, créée le 13 décembre 1991 à l’instigation d’André Jarril, comédien, auteur et metteur en scène. Autour d’André, sa famille… son fils Arnaud, régisseur son et lumières et sa fille Caroline, comédienne et metteur en scène.

L’Arthéa réalise au moins un spectacle professionnel par an. Les auteurs abordés représentent des univers différents tels que Molière ou Féval, Goldoni ou Feydeau, Pouchkine ou Hugo, Pirandello ou Labiche, Pessoa ou Ferré, entre autres… Plusieurs concepts ont été créés depuis son origine : les Scènes à Lire, les Tréteaux en fête, les Balades Champêtres et bien sûr les Scènes de Jardin.

L’Arthéa propose depuis de nombreuses années des ateliers théâtre destinés aux enfants et aux adolescents. Elle met aussi en scène des troupes d’adultes amateurs.

Lors de ces deux soirées, le théâtre deviendra une fête !

Laissez-vous porter par des extraits de spectacles professionnels avec entre autres Demogorgon de Pessoa ou le clown Acroline. Les adultes amateurs mais aussi les enfants et ados des ateliers vous feront rire sur des saynètes de divers auteurs joués par l’Arthéa depuis sa création. Et pour conclure, vous assisterez au spectacle des Tréteaux en fête sur Molière avec Christophe Tellier, André et Caroline Jarril.

Le samedi 20 novembre à 18h : possibilité de se restaurer sur place avec Nomad Cook

Le dimanche 21 novembre à 15h : buvette sur place

Sur réservation

Tremblay Salle des Fêtes de Tremblay Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne