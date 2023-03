A la rencontre d’ artisans d’art de Tarbes L’Artelier, 27 mars 2023, Tarbes.

A la rencontre d’ artisans d’art de Tarbes 27 mars – 2 avril L’Artelier

L’Artelier

Qui sommes-nous ?

Un tiers lieu culturel, évènementiel, ouvrant l’art et la culture à tout public et permettant aux artistes et artisans d’art de créer, d’innover, de transmettre et d’exposer.

A l’occasion des JEMA une dizaine d’artisans d’art résident de l’Artelier vous présenterons leur pratique, vous ferons vivre leur passion, autours du bois avec jeauffrey de French kit, de la céramique avec catherine de De terres et de feu , du verre avec celine de Abyssglas, du papier et de la linogravure avec Arabelle de Papillon blanc.Du graph avec Tom

C’est dans ce lieu au coeur de tarbes que des ateliers ont lieu tout au long de l’année pour faire découvrir des métiers d’art.

A l’occasion des jema les ateliers seront ouverts au public de 15h à 20h

L’Artelier 10 RUE CARNOT 65000 TARBES Tarbes 65000 Courte Boule Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://l-artelier-tarbes.jimdosite.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T15:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

artisan d’art ceramiste

Catherine graspail