Atelier de broderie, « Mémoire brodeuse » 16 et 17 septembre L’artelier du Moulinage de Chirols Atelier gratuit, matériel fourni, 10 places disponibles.

Dans le cadre du projet « Mémoires brodeuses », venez magnifier par la broderie des portaits anciens de moulinières, ouvrières des moulinages de soie ardéchois.

Je vous apprendrai à transférer une photo sur textile, à monter un tambour à broder puis vous apprendrai les techniques de plusieurs points de broderie avec lesquels vous pourrez transformer, selon votre envie, l’image ancienne que vous aurez choisie.

Nous créerons ainsi une exposition collective rendant hommage aux moulinières ardéchoises et à leur mémoire, exposition qui sera proposée sur notre territoire à partir de l’automne 2023.

Cet atelier est proposé à l’occasion des Journées du Patrimoine au cours duquel seront proposés des visites de l’éco-musée du Moulinage de Chirols pour une approche historique, industrielle, sociale des moulinages ainsi que des visites du Moulinage de Chirols tel qu’il est réhabilité par le collectif du Moulinage de Chirols pour en faire un espace d’activités artistiques, artisanales et d’habitat, dans une démarche de réhabilitation écologique, participative et non lucrative.

L'artelier du Moulinage de Chirols Chirols, 200 allée du Moulinage, 07380 Chirols 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

L'artelier est un espace de pratiques artistiques partagées où deux artistes, plasticien et artiste textile, André Salam et Atelier Thérèse, créent gravures, broderies, cyanotypes… et élaborent des ateliers artistiques individuels ou de groupes.

Le moulinage de Chirols est une ancienne usine de filature de soie typique du territoire ardéchois. Cette friche industrielle est réhabilitée depuis 2019 par un collectif, dans une démarche écologique, patrimoniale et non spéculative pour faire de ce lieu ouvert sur son territoire un tiers-lieu accueillant habitat, activités artisanales et artistiques. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©AtelierThérèse