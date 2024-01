DIDIER GUSTIN L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence, samedi 30 novembre 2024.

Présentation de la pièce musicale : L’histoire d’un « has been ». La carrière artistique de Didier Gustin est en «chute libre» jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un ultime concert au Stade de France. Mais Johnny, n’est plus de ce monde : l’un, s’évade du Paradis, mais pour l’autre, c’est l’Enfer… «Johnny libre dans ma tête», une pièce d’humour musicale, interprétée par Didier GUSTIN et trois musiciens-comédiens. Une mise en scène étonnante et novatrice d’Eric BOUVRON qui signe une pièce musicale d’humour où les imitations, la comédie et la chanson, se combinent pour nous raconter une histoire pleine de tendresse, incroyable et onirique : celle d’une amitié post-mortem entre une star et un fan. Un road movie sensible et drôle qui dépoussière le genre de l’imitation, tout en rendant hommage à l’un de nos plus grands chanteur français, Johnny Hallyday.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13